'Bugün ne pişirsem pratik?' diye soranlara şef tarifleri: Pithivier tarifi nasıl yapılır? Özel tarif

Pithviers Fransız mutfağın tatlı hamur işlerinden biri. Provence tatlısı galette des rois gibi Loire yöresine özgu olan milföy hamuru ve crème d'amandes ile yapılır. Modern tariflerde mantar, pırasa, erik ve ravent gibi farklı iç harçları ile yapılıyor.

Malzemeler

Tart Malzemeleri:

250 Gr un

150 Gr küp küp kesilmiş soğuk tereyağı

30 ml su

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

Harç Malzemeleri:

150 gr Kültür mantarı

150 gr İstiridye mantarı

150 gr Kestane mantarı

1/2 demet Taze soğan

1 adet Kuru soğan

200 gr Krema

1 çay kaşığı Tuz

1/2 çay kaşığı Karabiber

1 yemek kaşığı Üzüm sirkesi

2 diş Sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Milföy hamuru

Pithivier

Nasıl Yapılır

Tart hamuru için, unun bulunduğu kaba yavaşça küp küp kesilmiş soğuk tereyağı eklenir. Parmak uçlarıyla avuç içi malzemelere girmeden tereyağı ufalanır.

Kum kıvamına geldiğinde su ve yumurta eklenir ve yoğurulur. Hamur homojen bir kıvama geldiğinde streçlenerek buzdolabına atılır ve dinlendirilir.

Soğan yemeklik doğranır ve zeytinyağı ısıtılan tencereye eklenir.

Kavrulan soğana ezilmiş sarımsaklar eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Mantarlar ıslak bir bezle temizlenir. Bütün mantar türleri eşit boyutlarda ince ince doğranır.

Mantarlar tencereye eklenir ve pişirilir.

Mantarlar piştiğinde sirke eklenir. Ardından tuz, karabiber ve krema eklenir.

Ocağın altı kapatılır ve ince doğranmış taze soğan ve tarhun otu eklenir. Soğuması için kenara alınır. İsteğe göre eriyen bir peynir damak tadına göre eklenebilir.

Tart hamuru merdane yardımı ile açılır. 15 cm’lik bir çembere yerleştirilir, fazlalıkları alınır. İçine harç doldurulur.

Milföy hamuru biraz unlanarak açılır ve hava almayacak şekilde tart hamurunun üzerine yerleştirilir. Fazla kısmı kesilir.

Buzdolabında 10-15 dakika dinlendirilir.

Fırın 180 derecede fanlı çalıştırılır.

Milföy hamurunun orta noktası çapı 2 cm olacak şekilde delinir.

Yumurta sarısı 1 çay kaşığı pekmez ile karıştırılarak üzerine sürülür ve fırına atılır. 25 dakika sonra hazır. Afiyet olsun.