'Bugün ne pişirsem'- Kuskus nasıl yapılır?

Kuskus Pilavını bu tarifle pratik ve kolay yapabileceksiniz.

Malzemeler

1,5 su bardağı kuskus

Yarım su bardağı şehriye

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

Kuskus nasıl yapılır?

Tenceremizde zeytin yağımızı alarak şehriyemizi ekleyip kavuralım. Şehriyelerin renkleri biraz döndükten sonra üzerine kuskuslarımızı ekleyip tekrar kavuralım.

Ardından tereyağını da ilave ederek eriyene kadar karıştıralım. Biraz daha sonra tuzumuzu ve kaynamış suyumuzu ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte kuskuslar suyunu çekene kadar pişirelim. Nazikçe karıştırıp servis edelim.Afiyet olsun.

Diğer tavsiyemiz; kuskus salatası

Yoğurtlu kuskus salatası

Malzemeler:

Yarım paket kuskus makarna

Yarım demet maydanoz

2 adet közlenmiş kapya biber

5-6 adet kornişon turşu

5 yemek kaşığı mısır konservesi

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez (isteğe göre)

5-6 yemek kaşığı yoğurt (tepeleme)

Tuz

Süslemesi için:

Çeyrek demet dereotu

Salatalık

Közlenmiş kapya biber

Yapılışı:

Kuskus makarnayı tuz eklediğiniz bol suda haşlayın. Makarna haşlanırken maydonozu ince ince kıyın. Kapya biber ve kornişon turşuyu minik minik doğrayın. Sarımsakları ezin. Derin bir karıştırma kabına doğradığınız tüm malzemeyi koyun. Mısır, sarımsak, yoğurt, mayonez, haşladığınız kuskusu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Karışımı bir kek kalıbına alın ve buzdolabına kaldırıp 1 saat kadar dinlendirin. Hazırladığınız salatayı geniş bir servis tabağına ters çevirin. İnce kıyım doğradığınız dereotu, salatalık ve köz biber ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.