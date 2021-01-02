Marketler açık mı? | 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00'de başlayacak olan kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar kısıtlamanın sürdüğü 80 saatte marketlerin, fırınların vs açık olup olmadığını araştırıyor. Markete gitmek yasak mı?

Bugün marketler kaçta açılıyor? | Sucular çalışıyor mu?

Kısıtlamanın uygulandığı saatlerde marketler, bakkallar, fırınlar, kuruyemişçiler, balıkçılar ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkanlardan alışveriş yapabilir. Ancak temel ihtiyaçların karşılanması için 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstünün ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla tamamlanıyor. Bunun için 112, 155 ve 156 nolu numaraları arayabilirsiniz.

1,2 ve 3 Ocak tarihlerinde lokanta, restoran ve tatlıcılar 10.00-24.00 saatleri arasında paket servisi hizmeti yapabilecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.