  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor? | Sucular çalışıyor mu?
Yaşam

Bugün marketler kaçta açılıyor? | Sucular çalışıyor mu?

Marketler kaça kadar açık? | Koronavirüs salgını sebebiyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar marketlerin, fırınların, kasapların vs. açık olup olmadığını, çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, marketler kaça kadar açık? | Marketlerin çalışma saatleri | Bugün sucular açık mı? | Balıkçılar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:50:00 -
Bugün marketler kaçta açılıyor? | Sucular çalışıyor mu?

Marketler açık mı? | 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00'de başlayacak olan kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar kısıtlamanın sürdüğü 80 saatte marketlerin, fırınların vs açık olup olmadığını araştırıyor. Markete gitmek yasak mı?

Bugün marketler kaçta açılıyor? | Sucular çalışıyor mu?

Kısıtlamanın uygulandığı saatlerde marketler, bakkallar, fırınlar, kuruyemişçiler, balıkçılar ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar evlerine en yakın dükkanlardan alışveriş yapabilir. Ancak temel ihtiyaçların karşılanması için 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstünün ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla tamamlanıyor. Bunun için 112, 155 ve 156 nolu numaraları arayabilirsiniz.

1,2 ve 3 Ocak tarihlerinde lokanta, restoran ve tatlıcılar 10.00-24.00 saatleri arasında paket servisi hizmeti yapabilecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde var? | Mutasyonlu virüs kaç kişide var?
Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde var? | Mutasyonlu virüs kaç kişide var?

Sağlık

Mutasyonlu koronavirüs hangi illerde var? | Mutasyonlu virüs kaç kişide var?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan kararları imzaladı! İşte görevden alınanlar ve yerine atananlar!
Gündem

Erdoğan kararları imzaladı! İşte görevden alınanlar ve yerine atananlar!

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!
Gündem

Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, "Mesih dünya ile birlikte Noel ve yılbaşı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor." açıklaması ile yılbaşı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay