  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sollama yapmak isterken göle uçtu
ABD duyurdu: Savaşa hazırız
Şok eden görüntü! Mayıs ayında kar yağdı
ABD'de bir silahlı saldırı daha: Yaralılar var
Yaşam Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?
Yaşam

Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Hangi marketler bugün açık? Türkiye’de ta kapanma süreci devam ediyor. Pek çok vatandaş tam kapanmada Pazar günleri marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pazar günleri marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 11:11:00 -
Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Hedef 17 Mayıs’a kadar günlük vaka sayısının 5 bine inmesi. Vatandaşlar Pazar günleri marketlerin, bakkalların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Pazar günü marketler kaçta açılıyor?

Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Tam kapanma süresince marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise zincir marketler kapalıyken diğer marketler ve bakkallar açık. Vatandaşlar araba kullanmadan evlerine en yakın dükkandan alışveriş yapabiliyor.

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?
Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

Ekonomi

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Tarhanalı patates köftesi nasıl yapılır?

Hem tarhanalı hem patatesli; farklı bir lezzette olan bu köftenin tarifi merak ediliyor. Farklı ve tarifi de oldukça kolay olan tarhanalı pa..
Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor
Aktüel

Meteoroloji duyurdu: Haziran'ın başına kadar devam etmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli ikazlar gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan değerlendirmelere göre, pandem..
Rusya'dan çarpıcı iddia: Arkasında onlar var
Dünya

Rusya'dan çarpıcı iddia: Arkasında onlar var

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, George Soros ve Açık Toplum Vakıflarının, birçok ülkedeki 'renkli devrimler' ve geçen yıl A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay