Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?
Hangi marketler bugün açık? Türkiye’de ta kapanma süreci devam ediyor. Pek çok vatandaş tam kapanmada Pazar günleri marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Pazar günleri marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Hedef 17 Mayıs’a kadar günlük vaka sayısının 5 bine inmesi. Vatandaşlar Pazar günleri marketlerin, bakkalların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, Pazar günü marketler kaçta açılıyor?
Bugün marketler açık mı? Marketler kaça kadar açık?
Tam kapanma süresince marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Pazar günleri ise zincir marketler kapalıyken diğer marketler ve bakkallar açık. Vatandaşlar araba kullanmadan evlerine en yakın dükkandan alışveriş yapabiliyor.