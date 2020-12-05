Markete gitmek için izin alınacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 aralık tarihlerinde kısıtlamalar uygulanmaya başladı. 1 Aralık’tan itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 4 Aralık Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama ise 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar kısıtlamanın olduğu günlerde gıda alışverişlerini nasıl yapacaklarını merak ediyor. Peki, cumartesi günü marketler açık mı?

Bugün marketler açık mı? Markete fırına gitmek yasak mı?

81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.