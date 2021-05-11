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Spor Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta
Spor

Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta

Süper Lig’de geri sayım başladı. Ligde son iki haftaya girilirken 41. haftada alınacak sonuçlara göre bitime bir hafta kala şampiyon belli olabilir. Bu sebeple futbolseverler bugün oynanacak maçların programını merak ediyor. Peki, bugün maçlar kaçta başlayacak? Süper Lig’de 41.hafta maçlarının programı

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:14:00 -
Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta

Süper Lig’de heyecan zirveye ulaştı. Son iki haftaya girilirken bu akşam şampiyonluk yolunda düğüm çözülebilir. Bu sebeple futbolseverler günün programını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı kaçta?

Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta

Süper Lig’de bugün ilk maç 17.00’de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Diğer tüm maçlar aynı anda saat 20.30’da başlayacak.

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa

Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması
Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması

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Süleyman Hurma Beşiktaş açıklaması

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