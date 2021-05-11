Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta
Süper Lig’de geri sayım başladı. Ligde son iki haftaya girilirken 41. haftada alınacak sonuçlara göre bitime bir hafta kala şampiyon belli olabilir. Bu sebeple futbolseverler bugün oynanacak maçların programını merak ediyor. Peki, bugün maçlar kaçta başlayacak? Süper Lig’de 41.hafta maçlarının programı
Süper Lig’de heyecan zirveye ulaştı. Son iki haftaya girilirken bu akşam şampiyonluk yolunda düğüm çözülebilir. Bu sebeple futbolseverler günün programını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı kaçta?
Bugün maçlar saat kaçta başlayacak? Süper Lig 41. Hafta
Süper Lig’de bugün ilk maç 17.00’de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Diğer tüm maçlar aynı anda saat 20.30’da başlayacak.
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa