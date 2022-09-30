Bugün maç var mı? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman fikstür
Liglere verilen milli maç arasının ardından gözler Süper Lig'in 8.haftasına çevrildi. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig 8.hafta maçları hangi gün başlayacak?
UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. Uluslar Ligi müsabakalarının tamamlanmasıyla gözler Süper Lig maçlarına çevrildi. Peki, bu hafta kimin maçları var?
Bugün maç var mı? Süper Lig 8.hafta maçları ne zaman fikstür
1 Ekim Cumartesi:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
2 Ekim Pazar:
14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Kırbıyık Holding)
14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (4 Eylül)
17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)