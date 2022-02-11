Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma maç saat kaçta hangi kanalda?

Kimin maçı var, maç saat kaçta? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? soruları hem Süper Lig hem de La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 25. hafta maçlarına bakacak olursak, Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 12 Şubat Cumartesi günü 52. kez kozlarını paylaşacak. Medipol Başakşehir da yine 12 Şubat Cumartesi gün Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri.

Bugün hangi maçlar var?

13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz

13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor

15.30 Manchester United-Southampton S Sport

16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2

16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart

16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor

17.00 İtalya Serie A Ligi S Sport 2

18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +

18.00 Everton-Leeds United S Sport

18.00 Watford-Brighton S Sport +

18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +

19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor

20.00 Napoli-Inter S Sport 2

20.30 Norwich City-Manchester City S Sport

20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart

22.45 Torino-Venezia S Sport 2

23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart

13 Şubat Pazar hangi maçlar var?

13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1

13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor

13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz

14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1

16.00 Alaves-Valencia Spor Smart

16.00 Burnley-Liverpool S Sport

17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +

17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +

17.00 Empoli-Cagliari S Sport +

17.00 Genoa-Salernitana S Sport +

17.00 Verona-Udinese S Sport 2

18.15 Levante-Real Betis Spor Smart

19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2

19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1

19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor

19.30 Leicester City-West Ham S Sport

20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2

20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart

22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2

23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart

Süper Lig 25. hafta maç programı