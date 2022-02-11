Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma maç saat kaçta hangi kanalda?
Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig maçlarında heyecan dorukta. Ara döneminin tamamlanmasıyla birlikte futbolsever oynanacak maçların keyfini yaşayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekilecek. Türkiye Kupası maçlarının yanında bugün oynanacak maçlar son dakika aramalar listesinde yerini aldı. Peki bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? Kimin maçı var? Süper Lig maçları bugün saat kaçta? Avrupa Lig, 2022 Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta? İşte 11 Şubat Cuma bugün oynanacak maçlar.
Kimin maçı var, maç saat kaçta? Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? soruları hem Süper Lig hem de La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 11 Şubat Cuma bugün hangi maçlar var?
Süper Lig 25. hafta maçlarına bakacak olursak, Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 12 Şubat Cumartesi günü 52. kez kozlarını paylaşacak. Medipol Başakşehir da yine 12 Şubat Cumartesi gün Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maç saatleri.
Bugün hangi maçlar var?
13.30 Boluspor-Keçiörengücü TRT Avaz
13.30 Adanaspor-Denizlispor TRT Spor
15.30 Manchester United-Southampton S Sport
16.00 Başakşehir-Gaziantep FK beIN Sports 2
16.00 Giresunspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
16.00 Cadiz-Celta Vigo Spor Smart
16.00 Ankaragücü-İstanbulspor TRT Spor
17.00 İtalya Serie A Ligi S Sport 2
18.00 Brentford-Crystal Palace S Sport +
18.00 Everton-Leeds United S Sport
18.00 Watford-Brighton S Sport +
18.15 Villarreal-Real Madrid S Sport +
19.00 Galatasaray-Kayserispor beIN Sports 1
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor TRT Spor
20.00 Napoli-Inter S Sport 2
20.30 Norwich City-Manchester City S Sport
20.30 Rayo Vallecano-Osasuna Spor Smart
22.45 Torino-Venezia S Sport 2
23.00 Atletico Madrid-Getafe Spor Smart
13 Şubat Pazar hangi maçlar var?
13.30 Ümraniyespor-BB Erzurumspor beIN Sports 1
13.30 Manisa FK-Menemenspor TRT Spor
13.30 Milan-Sampdoria TRT Avaz
14.30 Antalyaspor-Karagümrük beIN Sports 1
16.00 Alaves-Valencia Spor Smart
16.00 Burnley-Liverpool S Sport
17.00 Newcastle-Aston Villa S Sport +
17.00 Tottenham-Wolverhampton S Sport +
17.00 Empoli-Cagliari S Sport +
17.00 Genoa-Salernitana S Sport +
17.00 Verona-Udinese S Sport 2
18.15 Levante-Real Betis Spor Smart
19.00 Kasımpaşa-Alanyaspor beIN Sports 2
19.00T rabzonspor-Konyaspor beIN Sports 1
19.00 Eyüpspor-Bandırmaspor TRT Spor
19.30 Leicester City-West Ham S Sport
20.00 Sassuolo-RomaS Sport 2
20.30 Real Sociedad-Granada Spor Smart
22.45 Atalanta-Juventus S Sport 2
23.00 E spanyol-Barcelona Spor Smart
Süper Lig 25. hafta maç programı