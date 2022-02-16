Bugün kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi! UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Sporting Lizbon - Manchester City maçı kaç kaç?

İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?

16 Şubat Çarşamba bugünkü maç programı

Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

Yarın hangi maçlar var?

22 Şubat Salı kimin maçı var?

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

23 Şubat Çarşamba kimin maçı var?

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

Cüneyt Çakır Avrupa Ligi hangi maçı yönetecek?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat Perşembe günü RB Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.