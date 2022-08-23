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Spor Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

23 Ağustos Salı günü hangi liglerde hangi takımların maçlarının oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları şifreli kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:56:00 -
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off turu

22.00 Benfica-Dinamo Kiev         Tv 8,5

22.00 Kızılyıldız-Maccabi Haifa   

22.00 Viktoria Plzen-Karabağ     CBC Sport

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19.00 APOEL-Djurgarden             Bilyoner

TFF Rezerv Lig

17.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor     FB TV

İngiltere Lig Kupası

21.45 Fleetwood Town-Everton               beIN Sports 3

21.45 Bolton Wanderers-Aston Villa       beIN Sports 4

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