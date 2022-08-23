Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
23 Ağustos Salı günü hangi liglerde hangi takımların maçlarının oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları şifreli kanalda mı?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi play-off turu
22.00 Benfica-Dinamo Kiev Tv 8,5
22.00 Kızılyıldız-Maccabi Haifa
22.00 Viktoria Plzen-Karabağ CBC Sport
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19.00 APOEL-Djurgarden Bilyoner
TFF Rezerv Lig
17.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor FB TV
İngiltere Lig Kupası
21.45 Fleetwood Town-Everton beIN Sports 3
21.45 Bolton Wanderers-Aston Villa beIN Sports 4