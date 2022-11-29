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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:

20 Kasım Pazar günü başlayanr Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını, hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-11-29 10:01:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:

Dünya Kupası maçlarını yakından takip edenler bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor.

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:

Dünya Kupası A Grubu

18.00 Hollanda-Katar    TRT Spor

18.00 Ekvador-Senegal      TRT 1

Dünya Kupası B Grubu

22.00 Galler-İngiltere    TRT 1

22.00 İran-ABD             TRT 1

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