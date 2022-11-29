Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:
20 Kasım Pazar günü başlayanr Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise bugün hangi maçların oynanacağını, hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Dünya Kupası maçlarını yakından takip edenler bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor.
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 29 Kasım Salı:
Dünya Kupası A Grubu
18.00 Hollanda-Katar TRT Spor
18.00 Ekvador-Senegal TRT 1
Dünya Kupası B Grubu
22.00 Galler-İngiltere TRT 1
22.00 İran-ABD TRT 1