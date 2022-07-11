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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz

11 Temmuz Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hazırlık maçı var mı? 11 Temmuz günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-07-11 09:04:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz

Yaz aylarında futbolseverler hangi liglerde hangi maçların yayımlanacağını daha sık araştırır oluyor. Peki, 11 Temmuz Pazartesi günü kimin maçı var? Bugün hazırlık maçı var mı?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz

Güney Kore 2.Ligi

13.00 Seoul E Land-Gwangju      Bilyoner

13.30 Gimpo-Anyang     Bilyoner

Finlandiya Vaikkausliiga

18.00 Ilves-Oulu               Bilyoner

Norveç 1.Ligi

19.00 Fredrikstad-KongsvingerBilyoner

19.00 KFUM Oslo-SkartBilyoner

19.00 Mjondalen-Asane              Bilyoner

19.00 Skeid-Bryne           Bilyoner

19.00 Sogndal-Grorud   Bilyoner

İsveç Allsvenskan          

20.00 Hammarby-Göteborg       Bilyoner

20.00 Helsinborg-Djurgarden     Bilyoner

20.00 Varnamo-Sundsvall            Bilyoner

20.00 Brage-Eskilstuna United   Bilyoner

 

 

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