Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz
11 Temmuz Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hazırlık maçı var mı? 11 Temmuz günün maçları:
Yaz aylarında futbolseverler hangi liglerde hangi maçların yayımlanacağını daha sık araştırır oluyor. Peki, 11 Temmuz Pazartesi günü kimin maçı var? Bugün hazırlık maçı var mı?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda 11 Temmuz
Güney Kore 2.Ligi
13.00 Seoul E Land-Gwangju Bilyoner
13.30 Gimpo-Anyang Bilyoner
Finlandiya Vaikkausliiga
18.00 Ilves-Oulu Bilyoner
Norveç 1.Ligi
19.00 Fredrikstad-KongsvingerBilyoner
19.00 KFUM Oslo-SkartBilyoner
19.00 Mjondalen-Asane Bilyoner
19.00 Skeid-Bryne Bilyoner
19.00 Sogndal-Grorud Bilyoner
İsveç Allsvenskan
20.00 Hammarby-Göteborg Bilyoner
20.00 Helsinborg-Djurgarden Bilyoner
20.00 Varnamo-Sundsvall Bilyoner
20.00 Brage-Eskilstuna United Bilyoner