Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:
17 Ekim Pazartesi akşamı hangi liglerde hangi takımların maçları oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Bu akşam maç izlemek isteyenler hangi liglerde karşılaşmaların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:
Süper Lig
20.00 Sivasspor-Giresunspor beIN Sports 2
20.00 MKE ANkaragücü-Fenerbahçe beIN Sports 1
İspanya La Liga
22.00 Villarreal-Osasuna S Sport
İtalya Serie A
19.30 Sampdoria-RomaS Sport
21.45 Lecce-Fiorentina S Sport