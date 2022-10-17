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Spor Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:
Spor

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:

17 Ekim Pazartesi akşamı hangi liglerde hangi takımların maçları oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 08:36:00 -
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:

Bu akşam maç izlemek isteyenler hangi liglerde karşılaşmaların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 17 Ekim Pazartesi:

Süper Lig

20.00 Sivasspor-Giresunspor     beIN Sports 2

20.00 MKE ANkaragücü-Fenerbahçe      beIN Sports 1

İspanya La Liga

22.00 Villarreal-Osasuna              S Sport

İtalya Serie A

19.30 Sampdoria-RomaS Sport

21.45 Lecce-Fiorentina  S Sport

                              

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