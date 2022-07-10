Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:
10 Temmuz Pazar günü hangi kanalda hangi maçların yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Bugün maç var mı? Bugün hangi takımların hazırlık maçı var?
Futbolseverler maçların devam ettiği liglerde bugün yani 10 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:
Japonya J2 Ligi
12.00 Chiba-Tochigi Bilyoner
12.00 Kofu-Blaublitz Bilyoner
12.00 Mito-Kanazawa Bilyoner
12.00 Tokushima-Yokohama FC Bilyoner
12.00 V Varen Nagasaki-Grulla Morioka Bilyoner
12.00 Hiroshima-Shonan Bellmar Bilyoner
12.00 Nagoya-Shimizu S Pulse Bilyoner
13.00 Kusatsu-MachidaBilyoner
13.00 Oita-Okayama Bilyoner
13.00 Omiya Ardija-Verdy Bilyoner
13.00 Renofa Yamaguchu-Albirex Niigata Bilyoner
13.00 Ryukyu-Vegalta Sendai Bilyoner
13.00 Yamagata-Kumamoto Bilyoner
Japonya J. League
13.00 Avispa Fukuoka-Kyoto
13.00 Cerezo Osaka-Yokohama Marinos Bilyoner
13.00 Sagan Tosu-Kashiwa Reysol Bilyoner
13.00 Urawa-Tokyo Bilyoner
Güney Kore K-League
13.00 Pohang-Suwon City Bilyoner
13.00 Suwon-FC Seoul Bilyoner
İsveç Superettan
14.00 Jönköpings-Östersunds Bilyoner
16.00 Utsiktens-Östers
18.00 Skövde-Orgryte Bilyoner
İsveç Allsvenskan
16.00 Elfborg-AİK Stockholm Bilyoner
16.00 Mjallby-Hacken Bilyoner
Finlandiya Veikkausliiga
16.00 KuPS-Lahti Bilyoner
16.00 SJK-Honka Bilyoner
Brezilya Serie A
17.00 Coritiba-Juventude Bilyoner
22.00 Corinthians-Flamengo Bİlyoner
Norveç Eliteserien Ligi
19.00 Lilleström-Viking Bilyoner
19.00 Molde-Tromsö Bilyoner
19.00 Rosenborg-Jerv Bilyoner
19.00 Sanderfjord-Aalesund Bilyoner
19.00 Valerenga-Krstiansund Bilyoner
Hazırlık maçı
20.30 Fenerbahçe-Hull City TV8