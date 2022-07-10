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Spor Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:
Spor

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:

10 Temmuz Pazar günü hangi kanalda hangi maçların yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Bugün maç var mı? Bugün hangi takımların hazırlık maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:15:00 -
Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:

Futbolseverler maçların devam ettiği liglerde bugün yani 10 Temmuz Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?

Bugün kimin maçı var? Günün maçları 10 Temmuz Pazar:

Japonya J2 Ligi

12.00 Chiba-Tochigi        Bilyoner

12.00 Kofu-Blaublitz       Bilyoner

12.00 Mito-Kanazawa    Bilyoner

12.00 Tokushima-Yokohama FC                Bilyoner

12.00 V Varen Nagasaki-Grulla Morioka               Bilyoner

12.00 Hiroshima-Shonan Bellmar             Bilyoner

12.00 Nagoya-Shimizu S Pulse   Bilyoner

13.00 Kusatsu-MachidaBilyoner

13.00 Oita-Okayama      Bilyoner

13.00 Omiya Ardija-Verdy           Bilyoner

13.00 Renofa Yamaguchu-Albirex Niigata            Bilyoner

13.00 Ryukyu-Vegalta Sendai    Bilyoner

13.00 Yamagata-Kumamoto       Bilyoner

Japonya J. League

13.00 Avispa Fukuoka-Kyoto

13.00 Cerezo Osaka-Yokohama Marinos              Bilyoner

13.00 Sagan Tosu-Kashiwa Reysol           Bilyoner

13.00 Urawa-Tokyo        Bilyoner

Güney Kore K-League

13.00 Pohang-Suwon City           Bilyoner

13.00 Suwon-FC Seoul  Bilyoner

İsveç Superettan

14.00 Jönköpings-Östersunds   Bilyoner

16.00 Utsiktens-Östers

18.00 Skövde-Orgryte   Bilyoner

İsveç Allsvenskan          

16.00 Elfborg-AİK Stockholm      Bilyoner

16.00 Mjallby-Hacken    Bilyoner

Finlandiya Veikkausliiga

16.00 KuPS-Lahti              Bilyoner

16.00 SJK-Honka              Bilyoner

Brezilya Serie A

17.00 Coritiba-Juventude            Bilyoner

22.00 Corinthians-Flamengo      Bİlyoner

Norveç Eliteserien Ligi

19.00 Lilleström-Viking  Bilyoner

19.00 Molde-Tromsö     Bilyoner

19.00 Rosenborg-Jerv   Bilyoner

19.00 Sanderfjord-Aalesund      Bilyoner

19.00 Valerenga-Krstiansund     Bilyoner

Hazırlık maçı

20.30 Fenerbahçe-Hull City         TV8

 

 

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