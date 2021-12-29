Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Çarşamba maçları!

Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig’de 19. hafta geride kaldı. Yılbaşının girecek olması nedeniyle bu hafta maç olup olmadığı bir hayli sorgulanıyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte 29 Aralık Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor.

Bugün kimin maçı var

Bugün oynanacak maçlar hangileri? 29 Aralık Çarşamba oynanacak maçlar şunlar:

13.00 Alanyaspor - Mardin BB A Spor

15.00 Karagümrük - Bodrumspor A Spor

17.00 Adana Demirspor - Ankaraspor A Spor

18.30 Göztepe - Samsunspor A Spor

21.00 Fenerbahçe - Afyon Afjetspor A Spor

22.00 Guimares- Boavista Bilyoner

22.30 Chelsea - Brighton S Sport

23.15 Brentford - Manchester City S Sport

Yarın hangi maçlar var? 30 Aralık Perşembe oynanacak maçlar hangileri?

00.00Sporting Lisbon - PortimonenseS Sport, Bilyoner

15.00Kayserispor - Aksaray BldA Spor

15.00 Konyaspor - Ümraniyespor A Spor

17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor

17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor

21.00 Beşiktaş - Altay A Spor

22.30 Everton - Newcastle S Sport

23.15 Manchester Unt - Burnley A Spor, S Sport