Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 29 Aralık Çarşamba maçları!
Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig’de 19. hafta geride kaldı. Yılbaşının girecek olması nedeniyle bu hafta maç olup olmadığı bir hayli sorgulanıyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte 29 Aralık Çarşamba bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig’de 19. hafta geride kaldı. Yılbaşının girecek olması nedeniyle bu hafta maç olup olmadığı bir hayli sorgulanıyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte 29 Aralık Çarşamba bugün oynanacak maçlar.
Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Futbolseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor. Bugünkü maçlar neler? sorusunun cevabı Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte günlük olarak merak ediliyor.
Bugün kimin maçı var
Bugün oynanacak maçlar hangileri? 29 Aralık Çarşamba oynanacak maçlar şunlar:
13.00 Alanyaspor - Mardin BB A Spor
15.00 Karagümrük - Bodrumspor A Spor
17.00 Adana Demirspor - Ankaraspor A Spor
18.30 Göztepe - Samsunspor A Spor
21.00 Fenerbahçe - Afyon Afjetspor A Spor
22.00 Guimares- Boavista Bilyoner
22.30 Chelsea - Brighton S Sport
23.15 Brentford - Manchester City S Sport
Yarın hangi maçlar var? 30 Aralık Perşembe oynanacak maçlar hangileri?
00.00Sporting Lisbon - PortimonenseS Sport, Bilyoner
15.00Kayserispor - Aksaray BldA Spor
15.00 Konyaspor - Ümraniyespor A Spor
17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor
17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor
21.00 Beşiktaş - Altay A Spor
22.30 Everton - Newcastle S Sport
23.15 Manchester Unt - Burnley A Spor, S Sport