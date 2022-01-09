Bugün kimin maçı var? 9 Ocak 2022 bugün hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta bugün oyanancak maçlar hangileri?
Süper Lig’in 20’inci haftası cuma günü oynanan maçlar ile başladı. Kasımpaşa, evinde Hatayspor’a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray ise konut ettiği Giresunspor’a 1-0 yenildi. Süper Lig 20. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlar ile sona erecek. Futbolseverler bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar ne zaman? Bugün maç saat kaçta? Süper Lig 20. hafta bugün oyanancak maçlar hangileri?
Bugün kimin maçı var 9 Ocak 2022 Pazar bugün oynacak maçlar hangileri? Süper Lig'in 19'uncu haftasında Süper Lig’in lideri Trabzonspor, evinde ağırladığı Malatyaspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu yine kimseye kaptırmadı. Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde, Karagümrük deplasmanda Gaziantep’e 3-1 yendi, Alanyaspor ile Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa konuk ettiği Hatayspor’u -1 yendi. Süper Lig’in 20. haftasında geçen iki günün ardından bugün oyananacak karşılamalar ile devam edilecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var?
9 Ocak Pazar 2022 hangi takımın maçı var?
13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1
13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1
13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2
14.30 Venezia - MilanS Sport 2
16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1
16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2
16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1
16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart
16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2
18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart
18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1
19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1
20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart
20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2
20.30 Roma - Juventus S Sport 2
22.45 Inter - Lazio S Sport 2
23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart
Yarın hangi maç var?
10 Ocak 2022 Pazartesi hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
Süper Lig puan durumu güncel
(Süper Lig 20. hafta cumartesi maç sonuçlarına göre puan durumu)