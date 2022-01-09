Bugün kimin maçı var? 9 Ocak 2022 bugün hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta bugün oyanancak maçlar hangileri?

Bugün kimin maçı var 9 Ocak 2022 Pazar bugün oynacak maçlar hangileri? Süper Lig'in 19'uncu haftasında Süper Lig’in lideri Trabzonspor, evinde ağırladığı Malatyaspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu yine kimseye kaptırmadı. Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde, Karagümrük deplasmanda Gaziantep’e 3-1 yendi, Alanyaspor ile Başakşehir, 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa konuk ettiği Hatayspor’u -1 yendi. Süper Lig’in 20. haftasında geçen iki günün ardından bugün oyananacak karşılamalar ile devam edilecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var?

9 Ocak Pazar 2022 hangi takımın maçı var?

13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1

13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1

13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2

14.30 Venezia - MilanS Sport 2

16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1

16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2

16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1

16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart

16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2

18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart

18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2

19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1

19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1

20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart

20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2

20.30 Roma - Juventus S Sport 2

22.45 Inter - Lazio S Sport 2

23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart

Yarın hangi maç var?

10 Ocak 2022 Pazartesi hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

Süper Lig puan durumu güncel

(Süper Lig 20. hafta cumartesi maç sonuçlarına göre puan durumu)