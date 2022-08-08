  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:

Futbolseverler 8 Ağustos Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:

Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen liglerinde heyecan başladı. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçı olduğunu araştırmaya başladı.

Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:

Süper Lig

19.15 Başakşehir-Kasımpaşa      beIN Sports 2

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor            beIN Sports 1

21.45 Ankaragücü-Konyaspor    beIN Sports 1

İslami Dayanışma Turnuvası

17.00 Türkiye-Senegal   TRT Spor

Azerbaycan Premier Lig

16.00 Turan-Qabala        CBC Sport

İtalya Kupası

18.45 Genoa-Benevento             Bilyoner

19.00 Modena-Sassuola               Bilyoner

22.00 Cremonese-Ternana         Bilyoner

22.15 Bologno-Cosenza

Fransa Ligue 2

21.45 Caen-Metz             beIN Sports 4

İngiltere Championship

22.00 WBA-Watford       beIN Sports 3

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23