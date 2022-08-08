Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:
Futbolseverler 8 Ağustos Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam kimin maçı var?
Süper Lig başta olmak üzere Avrupa’nın önde gelen liglerinde heyecan başladı. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçı olduğunu araştırmaya başladı.
Bugün kimin maçı var? 8 Ağustos Pazartesi günün maçları:
Süper Lig
19.15 Başakşehir-Kasımpaşa beIN Sports 2
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor beIN Sports 1
21.45 Ankaragücü-Konyaspor beIN Sports 1
İslami Dayanışma Turnuvası
17.00 Türkiye-Senegal TRT Spor
Azerbaycan Premier Lig
16.00 Turan-Qabala CBC Sport
İtalya Kupası
18.45 Genoa-Benevento Bilyoner
19.00 Modena-Sassuola Bilyoner
22.00 Cremonese-Ternana Bilyoner
22.15 Bologno-Cosenza
Fransa Ligue 2
21.45 Caen-Metz beIN Sports 4
İngiltere Championship
22.00 WBA-Watford beIN Sports 3