Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:
14 Ekim Cuma günü pek çok ligde yeni hafta heyecanı başlayacak. Bu sebeple futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Cuma günüyle birlikte haftanın ve günün maç programı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:
Süper Lig
20.00 Alanyaspor-Antalyaspor beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Boluspor-Denizlispor TRT Spor, beIN Sports 2
İngiltere Premier Lig
22.00 Brentford-Brighton beIN Sports 3
Fransa Ligue 1
22.00 RC Strasbourg-Lille beIN Sports 5
İspanya La Liga
22.00 Vallecano-Getafe S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
21.30 Schalke 04-Hoffenheim beIN Sports 4, tivibu Spor 2