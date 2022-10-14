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Spor Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:

14 Ekim Cuma günü pek çok ligde yeni hafta heyecanı başlayacak. Bu sebeple futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-14 10:10:00 -
Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:

Cuma günüyle birlikte haftanın ve günün maç programı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 14 Ekim Cuma günün maçları:

Süper Lig

20.00 Alanyaspor-Antalyaspor  beIN Sports 1

1.Lig     

20.00 Boluspor-Denizlispor         TRT Spor, beIN Sports 2

İngiltere Premier Lig

22.00 Brentford-Brighton            beIN Sports 3

Fransa Ligue 1

22.00 RC Strasbourg-Lille             beIN Sports 5

İspanya La Liga

22.00 Vallecano-Getafe               S Sport, CBC Sport

Almanya Bundesliga

21.30 Schalke 04-Hoffenheim    beIN Sports 4, tivibu Spor 2

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