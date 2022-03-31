Bugün kimi maçı var, hangi maçlar bu akşam oynanacak? 31 Mart 2022 Perşembe Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları...
Bugün hangi maçlar var? sorusu futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de 31. haftanın heyecanı yaşanıyor. 30 haftanın geride kaldığı Süper Lig’de Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Süper Lig’de bu hafta Trabzonspor-Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapılacak. Peki Süper Lig’de hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? Bugün kimin maçı var? Maç saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Hem Süper Lig’de hem 1. ve 2. Lig’de hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor, bu hafta Beşiktaş’ı evinde misafir edecek. Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü oynanacak. Trabzonspor, Beşiktaş maçında galibiyet alması durumunda şampiyonluğa bir adım daha atmış olacak. Süper Lig’in yanında Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar4 da merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var bugün oynanacak maçlar saat kaçta? İşte 31 Mart 2022 Perşembe 3 Nisan Pazar Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç programı.
Bugün hangi maçlar var?
31 Mart Perşembe bugün kimin maçı var?
04.05 Panama 1-0 Kanada S Sport +
04.05 Kosta Rika 2-0 ABD S Sport +
1 Nisan Cuma (yarın) hangi maçlar var?
19.30 Ingolstadt-Erzgebirge Aue Tivibu Spor 4
19.30 Dynamo Dresden-Schalke 04 Tivibu Spor 3
20.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor TRT Spor
21.30 Union Berlin-Köln Tivibu Spor 3
21.45 Beerschot-Club Brugge Tivibu Spor 4
22.15 Braga-Benfica S Sport 2
2 Nisan Cumartesi kimin maçı var?
13.30 Boluspor-Manisa FK TRT Avaz
13.30 Keçiörengücü-Bursaspor TRTSpor
13.30 Giresunspor-Sivasspor beIN Sports 2
14.30 Darmstadt 98-Holstein Kiel Tivibu Spor 3
14.30 Hamburg-Paderborn Tivibu Spor 4
14.30 Hannover 96-Jahn Regensburg Tivibu Spor 5
14.30 Liverpool-Watford S Sport
15.00 Getafe-Mallorca Spor Smart
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği TRT Spor
16.00 Altay-Antalyaspor beIN Sports 2
16.00 Kayserispor-Fenerbahçe beIN Sports 1
16.00 Spezia-Venezia S Sport 2
16.30 Arminia Bielefeld-Stuttgart Tivibu Spor 5
16.30 Freiburg-Bayern Münih Tivibu Spor 3
16.30 Leverkusen-Hertha Berlin Tivibu Spor 4
17.00 Burnley-Manchester City S Sport
17.00 Chelsea-Brentford S Sport +
17.00 Leeds United-Southampton S Sport +
17.00 Wolves-Aston Villa S Sport +
17.15 Levante-Villarreal Spor Smart
19.00 Lazio-Sassuolo S Sport 2
19.30 Dortmund-Leipzig Tivibu Spor 3
19.30 Manchester City-Leicester City S Sport
19.30 Celta Vigo-Real Madrid Spor Smart
20.20 Samsunspor-Bandırmaspor TRT Spor
20.30 Galatasaray-Karagümrük beIN Sports 1
21.30 Hansa Rostock-St.Pauli Tivibu Spor 4
21.45 Salernitana-Torino S Sport 2
22.00 Atletico Madrid-Alaves Spor Smart
23.00 Toronto FC-New York City S Sport +
3 Nisan Pazar hangi maçlar var, maç saat kaçta?
13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK beIN Sports 1
13.30 Fiorentina-Empoli S Sport 2
14.30 Heidenheim-Nürnberg Tivibu Spor 4
14.30 Karlsruhe-Düsseldorf Tivibu Spor 5
14.30 Werder Bremen-Sandhausen Tivibu Spor 3
14.30 Standart Liege-St.Gilloise Tivibu Spor
15.00 Athletic Bilbao-Elche Spor Smart
16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor
16.00 West Ham-Everton S Sport
16.00 Konyaspor-Göztepe beIN Sports 1
16.00 Alanyaspor-Rizespor beIN Sports 2
16.00 Atalanta-Napoli S Sport 2
16.00 Udinese-Cagliari S Sport +
16.30 Augsburg-Wolfsburg Tivibu Spor 3
17.15 Real Betis-Osasuna Spor Smart
18.30 BMG-Mainz Tivibu Spor 3
18.30 Tottenham-Newcastle S Sport
19.00 Sampdoria-Roma S Sport 2
19.30 Granada-Rayo Vallecano Spor Smart 2
19.30 Valencia-Cadiz Spor Smart
19.30 Anderlecht-Charleroi Tivibu Spor 4
20.30 Ankaragücü-Eyüpspor TRT Spor
20.30 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş beIN Sports 1
21.45 Juventus-Inter S Sport 2
22.00 Barcelona-Sevilla Spor Smart