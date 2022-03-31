Bugün kimi maçı var, hangi maçlar bu akşam oynanacak? 31 Mart 2022 Perşembe Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları...

Hem Süper Lig’de hem 1. ve 2. Lig’de hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor, bu hafta Beşiktaş’ı evinde misafir edecek. Trabzonspor-Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar günü oynanacak. Trabzonspor, Beşiktaş maçında galibiyet alması durumunda şampiyonluğa bir adım daha atmış olacak. Süper Lig’in yanında Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar4 da merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var bugün oynanacak maçlar saat kaçta? İşte 31 Mart 2022 Perşembe 3 Nisan Pazar Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

31 Mart Perşembe bugün kimin maçı var?

04.05 Panama 1-0 Kanada S Sport +

04.05 Kosta Rika 2-0 ABD S Sport +

1 Nisan Cuma (yarın) hangi maçlar var?

19.30 Ingolstadt-Erzgebirge Aue Tivibu Spor 4

19.30 Dynamo Dresden-Schalke 04 Tivibu Spor 3

20.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor TRT Spor

21.30 Union Berlin-Köln Tivibu Spor 3

21.45 Beerschot-Club Brugge Tivibu Spor 4

22.15 Braga-Benfica S Sport 2

2 Nisan Cumartesi kimin maçı var?

13.30 Boluspor-Manisa FK TRT Avaz

13.30 Keçiörengücü-Bursaspor TRTSpor

13.30 Giresunspor-Sivasspor beIN Sports 2

14.30 Darmstadt 98-Holstein Kiel Tivibu Spor 3

14.30 Hamburg-Paderborn Tivibu Spor 4

14.30 Hannover 96-Jahn Regensburg Tivibu Spor 5

14.30 Liverpool-Watford S Sport

15.00 Getafe-Mallorca Spor Smart

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği TRT Spor

16.00 Altay-Antalyaspor beIN Sports 2

16.00 Kayserispor-Fenerbahçe beIN Sports 1

16.00 Spezia-Venezia S Sport 2

16.30 Arminia Bielefeld-Stuttgart Tivibu Spor 5

16.30 Freiburg-Bayern Münih Tivibu Spor 3

16.30 Leverkusen-Hertha Berlin Tivibu Spor 4

17.00 Burnley-Manchester City S Sport

17.00 Chelsea-Brentford S Sport +

17.00 Leeds United-Southampton S Sport +

17.00 Wolves-Aston Villa S Sport +

17.15 Levante-Villarreal Spor Smart

19.00 Lazio-Sassuolo S Sport 2

19.30 Dortmund-Leipzig Tivibu Spor 3

19.30 Manchester City-Leicester City S Sport

19.30 Celta Vigo-Real Madrid Spor Smart

20.20 Samsunspor-Bandırmaspor TRT Spor

20.30 Galatasaray-Karagümrük beIN Sports 1

21.30 Hansa Rostock-St.Pauli Tivibu Spor 4

21.45 Salernitana-Torino S Sport 2

22.00 Atletico Madrid-Alaves Spor Smart

23.00 Toronto FC-New York City S Sport +



3 Nisan Pazar hangi maçlar var, maç saat kaçta?

13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK beIN Sports 1

13.30 Fiorentina-Empoli S Sport 2

14.30 Heidenheim-Nürnberg Tivibu Spor 4

14.30 Karlsruhe-Düsseldorf Tivibu Spor 5

14.30 Werder Bremen-Sandhausen Tivibu Spor 3

14.30 Standart Liege-St.Gilloise Tivibu Spor

15.00 Athletic Bilbao-Elche Spor Smart

16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor

16.00 West Ham-Everton S Sport

16.00 Konyaspor-Göztepe beIN Sports 1

16.00 Alanyaspor-Rizespor beIN Sports 2

16.00 Atalanta-Napoli S Sport 2

16.00 Udinese-Cagliari S Sport +

16.30 Augsburg-Wolfsburg Tivibu Spor 3

17.15 Real Betis-Osasuna Spor Smart

18.30 BMG-Mainz Tivibu Spor 3

18.30 Tottenham-Newcastle S Sport

19.00 Sampdoria-Roma S Sport 2

19.30 Granada-Rayo Vallecano Spor Smart 2

19.30 Valencia-Cadiz Spor Smart

19.30 Anderlecht-Charleroi Tivibu Spor 4

20.30 Ankaragücü-Eyüpspor TRT Spor

20.30 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş beIN Sports 1

21.45 Juventus-Inter S Sport 2

22.00 Barcelona-Sevilla Spor Smart