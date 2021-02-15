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Sağlık Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Şubat koronavirüs tablosu
Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Şubat koronavirüs tablosu

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri açıklıyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüs vaka sayısı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 21:18:00 -
Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Şubat koronavirüs tablosu

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, 15 Şubat’ta kaç yeni vaka var?

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Şubat koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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