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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 16 Şubat korona tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 16 Şubat korona tablosu

Bugün kaç kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi? Aralık 2019'da ortaya çıkan ülkemizde ise 2020 yılının mart ayında görülen koronavirüse karşı mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 16 Şubat verilerini paylaştı. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? 16 Şubat kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüs güncel veriler

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:49:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 16 Şubat korona tablosu

Koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Ülkemizde salgınını birinci yılına yaklaşırken kısıtlamalarda sürüyor. Vatandaşlar günlük verileri yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? 16 Şubat korona tablosu

Son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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