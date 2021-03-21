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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?

21 Mart korona tablosu | Koronavirüs salgınında rakamlar artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar güncel vakaları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Bugün kaç kişi koronadan öldü?

Yeniakit Publisher
2021-03-21 22:18:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Son dönemde vaka sayılarında bir artış gözleniyor. Uzmanlar 3. dalga uyarılarında bulunuyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?

Son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 965 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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