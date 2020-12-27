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Sağlık Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? | Koronavirüs günlük tablo 27 Aralık
Sağlık

Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? | Koronavirüs günlük tablo 27 Aralık

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiğinden bu yana Sağlık Bakanlığı her akşam günlük vakaları paylaşıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? | Bugün koronadan kaç kişi öldü? | Koronavirüs iyileşen sayısı | Koronavirüs şimdiye kadar Türkiye'de kaç kişi öldü?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:52:00 -
Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? | Koronavirüs günlük tablo 27 Aralık

Koronavirüs vaka sayısı güncel | Koronavirüs salgınında rakamlar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel verileri açıklıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? | Koronavirüs günlük tablo 27 Aralık

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs rakamlarını paylaştı. Son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926'ya ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, vefat sayısı 19 bin 878, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel rakamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, “Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak” dedi.

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