Bugün İstanbul’a geliyorlar… Dünyanın gözü bu zirvede

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün İstanbul'da yapılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da zirvede yer alacak. Dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durumun yanısıra, Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci masaya yatırılacak.





Ortak bildiri çıkacak



Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedefleniyor. Toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor. Alman ve Fransız yetkililerin mesajlarında, Rusya'ya tavrını açıkça ortaya koyma ve Esad rejiminin müttefiki olarak sorumluluk üstlenme çağrısı yapılıyor. Rusya ise İstanbul zirvesinden dönüm noktası niteliğinde karar çıkmasının beklenmemesi gerektiğine işaret ederek, zirvenin dört ülke arasında işbirliği alanları için fikir teatisi yapmak için önemli bir platform olacağına dikkati çekiyor.





Küçük gruplar bir arada



Zirve, Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'de oluşturduğu "küçük grup"tan temsilcileri ilk kez bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dörtlü zirveye ilişkin, "Bu zirvede bizim öncelikli amacımız, Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde değerlendirmeleri olacak" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de liderlerin Suriye'yle ilgili ortak konular bulmak için farklı formatları birleştirme ve "saatlerini ayarlama" üzerinde duracağını ifade etti.