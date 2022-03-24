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Yaşam Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu güncel!
Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu güncel!

24 Mart Perşembe hava durumu | 24 Mart Perşembe günü havanın nasıl olacağı, hafta sonu ise kar ya da sağanak yağışın beklenip beklenmediği merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl? İstanbul Ankara İzmir hava durumu güncel

Yeniakit Publisher
2022-03-24 14:19:00 -
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu güncel!

Türkiye son yılların en çetin kışlarından birini yaşadı. Öyle ki mart ayında bile yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim oldu. Bu sebeple güncel hava durumu daha yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu güncel!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

 

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