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Gündem Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? 11 Mart 2021 hava durumu
Gündem

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? 11 Mart 2021 hava durumu

İstanbul halkı bugün yağışlı ve kapalı bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? 11 Mart 2021 hava durumu tahminleri nasıl? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-11 09:38:00 -
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? 11 Mart 2021 hava durumu

İstanbullular bugün kapalı bir gün ile hayata başladılar. İstanbulluların yanı sıra diğer büyükşehir sakinleri de hava durumunu merak ediyorlar. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? 11 Mart 2021 hava durumu tahminleri nasıl?

İstanbul hava durumu tahmini

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgâr bekleniyor. İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Fırtına uyarısı!

Vatandaşlara Meteoroloji tarafından fırtına uyarısı geldi. Uyarıda "Batı Karadeniz'de rüzgârın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” denildi.

11 Mart hava durumu tahminleri

Bazı Büyükşehirlerin bugüne ait hava durumu tahminleri şu şekilde:

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 11°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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