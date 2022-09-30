Sonbahar yağış ve serinlikle etkisini gösterirken kimi zaman yüksek sıcaklıklar bunaltıcı olabiliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış olacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 30 Eylül Cuma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C

Az bulutlu

MANİSA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 30°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık