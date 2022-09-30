Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 30 Eylül Cuma
Sonbaharın gelmesi, okulların açılması gibi faktörlerle hava durumu daha yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok kişi yeni günle birlikte ‘Hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Ankara hava durumu güncel:
Sonbahar yağış ve serinlikle etkisini gösterirken kimi zaman yüksek sıcaklıklar bunaltıcı olabiliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış olacak mı?
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 30 Eylül Cuma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 13°C, 30°C
Az bulutlu
VAN 10°C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık