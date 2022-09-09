Bugün hava nasıl olacak? Havalar ısınır mı 9 Eylül Cuma hava durumu
Yurt genelinde hafta başında sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Pek çok kişi hafta sonu yaklaşırken havanın nasıl olacağını, yağış uyarısının bulunup bulunmadığını araştırıyor. İstanbul hava durumu 9 Eylül | Ankara hava nasıl olacak?
Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Okullar açılmadan önce son planlarını yapmak isteyenler ise havaların ısınıp ısınmayacağını, hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor.
Bugün hava nasıl olacak? Havalar ısınır mı 9 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 31°C
Az bulutlu
EDİRNE 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE 15°C, 32°C
Az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık