Sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Okullar açılmadan önce son planlarını yapmak isteyenler ise havaların ısınıp ısınmayacağını, hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Bugün hava nasıl olacak? Havalar ısınır mı 9 Eylül Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 31°C

Az bulutlu

EDİRNE 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 29°C

Az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 12°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE 15°C, 32°C

Az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık