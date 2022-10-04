Bugün hava nasıl olacak? Hangi iller için yağış uyarısı var?
4 Ekim Salı günü hangi illerde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün yağış var mı? İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Bu hafta hava nasıl olacak?
Ekim ayıyla birlikte güncel hava durumu daha çok araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? Hangi iller için yağış uyarısı var?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana ve Mersin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sivas'ın kuzey ve batı, Yozgat'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin merkez hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunun iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık