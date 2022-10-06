İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Sonbahar etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yeni günle birlikte 'Hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim Cuma hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Muğla, Nevşehir ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Batı Akdenizin iç kesimleri ve Konya çevreleri, Antalya’nın doğu, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Antalya’nın batısı(Korkuteli, Elmalı, Kumluca, Finike, Demre, Kaş ) ile Muğla’nın güneyinde(Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu ( Dinar, Kızılören, Şuhut, Çay, Sultandağı, Emirdağ, Bolvadin), Burdur’un doğusu(Merkez, Ağlasun, Çeltikçi, Bucak) ve Antalya’nın doğusunda (Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı, Gündoğmuş) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri hafif sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 29°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık