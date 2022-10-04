Pek çok ilde yeni haftayla birlikte sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple çarşamba günü havanın nasıl olacağı araştırılıyor.

Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Burdur'un doğusu, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yozgat çevreleri ile Amasya, Çarum ve Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel o olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Konya, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun, Amasya ve Çorum'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık