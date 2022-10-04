Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim Çarşamba hava durumu
Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, 5 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da yağış var mı?
Pek çok ilde yeni haftayla birlikte sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu sebeple çarşamba günü havanın nasıl olacağı araştırılıyor.
Bugün hava nasıl olacak? 5 Ekim Çarşamba hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Burdur'un doğusu, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Rize, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yozgat çevreleri ile Amasya, Çarum ve Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel o olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 26°C
Az bulutlu
MANİSA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Konya, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun, Amasya ve Çorum'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 18°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık