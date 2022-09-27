Bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül Salı hava durumu:
İstanbul bugün yağmur yağacak mı? Yurt genelinde sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Bu sebeple pek çok kişi ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava yağış var mı? Hangi iller için yağış uyarısı var?
Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül Salı hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Salı günü Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Salı günü zamanla Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, Salı günü Edirne ve Kırklaerli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı günü zamanla güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu ve Salı günü yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı günü zamanla Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 29°C
Az bulutlu
KONYA 11°C, 29°C
Az bulutlu
SİVAS 5°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE 11°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 29°C
Az bulutlu
SİNOP 19°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN 13°C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN 17°C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON 16°C, 26°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 26°C
Az bulutlu
KARS 2°C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA 10°C, 30°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık