Türkiye son günlerde etkili yağışlara teslim oldu. Bu sebeple 26 Ağustos Cuma günü havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Bugün hava nasıl olur?

Bugün hava nasıl olacak? 26 Ağustos Cuma hava durumu İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, İç Ege, Göller Yöresi ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam ilk saatlerde Trakya ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, Cuma sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara’nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir’in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu; bu akşam ilk saatlerde Trakya ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra güney çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Avrupa yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak ile Denizli’nin doğu çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu; Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Ankara’nın kuzeybatı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevreleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam batı ve kuzeydoğu çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 26°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık