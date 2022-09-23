Yurt genelinden sağanak yağışlar etkili oluyor. Yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, bugün hava yağışlı mı?

Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Bitlis. Muş, Hakkari, Van'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, K. Maraş'ın batısı ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 18°C

Parçalı ve yer yer bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 20°C

Parçalı ve yer yer bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 17°C

Parçalı ve yer yer bulutlu

KONYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile zamanla Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu