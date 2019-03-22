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Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mart Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart tarihli hava durumunu resmi sayfası üzerinden paylaştı. Bugünkü hava durumu raporuna göre, sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

22 Mart 2019 Cuma 11:16
Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mart Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart tarihli hava durumunu resmi sayfası üzerinden paylaştı. Bugünkü hava durumu raporuna göre, sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak?

22 Mart Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:16
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Artvin
  4. Bugün hava nasıl olacak?
  5. hava durumu
  6. 22 Mart Cuma hava durumu
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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