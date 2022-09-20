20 Eylül Salı günü yurt genelinde havanın nasıl seyredeceği merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul’da yağış var mı?

Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Salı hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin doğusu ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya2nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile zamanla Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 27°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra G. Antep çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık