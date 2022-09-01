Eylül ayının gelmesiyle birlikte havaların nasıl olacağı, hangi iller için yağış uyarısı olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 2 Eylül Cuma hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu ve Denizli'nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, Cuma öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Denizli'nin batısı ile Aydın'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 35°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 34°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 26°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 24°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 16°C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 13°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık