Bugün hava nasıl olacak? 2 Eylül Cuma hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir
2 Eylül Cuma günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel | Bu hafta sonu hava nasıl olacak?
Eylül ayının gelmesiyle birlikte havaların nasıl olacağı, hangi iller için yağış uyarısı olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 2 Eylül Cuma hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop, Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu ve Denizli'nin batı çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kütahya, Tokat, Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, Cuma öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri, Denizli'nin batısı ile Aydın'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 33°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zaman zaman çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 22°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 26°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 24°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 16°C, 35°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 15°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS 13°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık