Yeni günle birlikte pek çok kişi beklenen hava sıcaklığını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış var mı?

Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Pazar hava durumu:

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ökten, "Pazar öğlen saat 2'den itibaren hava her saat biraz daha serinleyecek. Bundan sonra havalar hep serin. İstanbul, Ankara, Bursa hep 20 derecenin altında seyredecek. İzmir, Antalya ve Adana da sonbahara giriyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ise şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, Pazar öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS 8°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık