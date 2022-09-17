Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Pazar hava durumu:
18 Eylül Pazar günü için plan yapacak olanlar hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı? Bugün hava nasıl olur? Havalar serinleyecek mi?
Yeni günle birlikte pek çok kişi beklenen hava sıcaklığını araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış var mı?
Bugün hava nasıl olacak? 18 Eylül Pazar hava durumu:
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ökten, "Pazar öğlen saat 2'den itibaren hava her saat biraz daha serinleyecek. Bundan sonra havalar hep serin. İstanbul, Ankara, Bursa hep 20 derecenin altında seyredecek. İzmir, Antalya ve Adana da sonbahara giriyor” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri ise şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece ve sabah saatlerinde güney, Pazar öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, Pazar sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, Pazar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, Pazar sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS 8°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık