Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022 hava durumu...

Hava sıcaklığı; önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu 13



Hava sıcaklığında önemli bir değişikliği olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.