Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022 hava durumu...
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı; önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı bulutlu 9
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Az bulutlu 13
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliği olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.