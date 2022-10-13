13 Ekim Perşembe günü yurt genelinde havaların nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 13 Ekim Perşembe hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu