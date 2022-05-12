Türkiye son yılların en çetin kış ve ilkbahar mevsimini yaşadı. Mayıs ayı olmasına rağmen bazı illerde kar yağışları gözleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kayseri ve Niğde çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tokat, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Konya, Karaman, Ankara'nın güneyi, Çubuk, Akyurt, Esenboğa çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman, Ankara'nın güneyi ile Çubuk, Akyurt ve Esenboğa çevrelerinin, yarın (Perşembe) Kayseri ve Niğde'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyi ile Çubuk, Akyurt ve Esenboğa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat çevrelerinin, yarın (Perşembe) doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzey çevreleri ve Erzurum'un güneyinin, yarın (Perşembe) Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri, yarın (Perşembe) il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri ve yarın (perşembe) yerel olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır, yarın (Perşembe) Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİİRT 12°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı