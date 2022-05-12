Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs Perşembe hava durumu
İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Pek çok kişi yeni günde havanın nasıl olacağını, yağış beklenip beklenmediğini, hangi iller için kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu araştırıyor. Peki, bugün yağmur yağacak mı? Hangi iler için yağmur uyarısı var 12 Mayıs
Türkiye son yılların en çetin kış ve ilkbahar mevsimini yaşadı. Mayıs ayı olmasına rağmen bazı illerde kar yağışları gözleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 12 Mayıs Perşembe hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kayseri ve Niğde çevreleri ile bu akşam saatlerinde Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Tokat, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Konya, Karaman, Ankara'nın güneyi, Çubuk, Akyurt, Esenboğa çevreleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya ve Karaman, Ankara'nın güneyi ile Çubuk, Akyurt ve Esenboğa çevrelerinin, yarın (Perşembe) Kayseri ve Niğde'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güneyi ile Çubuk, Akyurt ve Esenboğa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 19°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tokat çevrelerinin, yarın (Perşembe) doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır, Van'ın kuzey çevreleri ve Erzurum'un güneyinin, yarın (Perşembe) Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri, yarın (Perşembe) il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri ve yarın (perşembe) yerel olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır, yarın (Perşembe) Batman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİİRT 12°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı