Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü başladı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçların hangi kanalda yayımlandığı merak ediliyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor A Spor
13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor
13.00 Turgutluspor-Mardin 1969
13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor
13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970
13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor
13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği
13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor
14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor
14.00 Ankaraspor-İnegölspor
14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor
14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor
14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır
14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor
14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor
14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya
14.00 Sarıyer-Edirnespor
14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor
14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor
15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor A Spor
18.00 Bursaspor-Ceyhanspor A Spor
20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor A Spor