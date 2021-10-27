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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:41:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

Türkiye Kupası 3.tur maçları 26 Ekim Salı günü başladı. Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanan maçların hangi kanalda yayımlandığı merak ediliyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor                A Spor

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor

13.00 Turgutluspor-Mardin 1969

13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor

14.00 Ankaraspor-İnegölspor

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor

14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor

14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya

14.00 Sarıyer-Edirnespor

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor   A Spor

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor    A Spor

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor       A Spor

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