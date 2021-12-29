Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Kupada heyecan Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında yayımlanıyor. İşte, günün programı:
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay