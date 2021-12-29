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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 09:13:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Kupada heyecan Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Türkiye Kupası maçları A Spor ekranlarında yayımlanıyor. İşte, günün programı:

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

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