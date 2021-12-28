Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Türkiye Kupası 5. Tur maçları | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 28 Aralık Salı günü başlayacak. Futbolseverler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçları var?
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5.tur maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bugün kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
28 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay