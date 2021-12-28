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Spor Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Türkiye Kupası 5. Tur maçları | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 28 Aralık Salı günü başlayacak. Futbolseverler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçları var?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 09:26:00 -
Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 5.tur maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bugün kimlerin maçları olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası günün maçları

28 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

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