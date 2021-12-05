Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı
Süper Lig bugün hangi maç var? Süper Lig’de 15.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak iki maçla sona erecek. Futbolseverler5 Aralık Pazar günü oynanacak maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk