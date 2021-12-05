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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı

Süper Lig bugün hangi maç var? Süper Lig’de 15.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanacak iki maçla sona erecek. Futbolseverler5 Aralık Pazar günü oynanacak maçları merak ediyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 09:48:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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