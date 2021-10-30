Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Süper Lig 11.hafta | Süper Lig’de 11.hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 11.hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor