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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig 11.hafta | Süper Lig’de 11.hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Futbolseverler cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:48:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 11.hafta Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor

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