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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta 26 Kasım Cuma maç saatleri!
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta 26 Kasım Cuma maç saatleri!

Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 14. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:54:00 - 2021-11-26 15:55:20
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta 26 Kasım Cuma maç saatleri!

Bugün kimin maçı var, bugün bu akşam maç var mı soruları fotbolseverler tarafından her hafta araştırılıyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün maç kaçta, bugün kimin maçı var veya bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını Süper Lig 14. hafta maçları dolayısıyla bir hayli sorgulanıyor. İşte 27 Kasım 2021 Cuma günü akşam oynanacak maç listesi…

Bugü hani maçlar var?

Bugün oynanacak maçlar hangileri? 20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı hakemi Erkan Özdamar, 20.00 Medipol Başakşehir-Altay maçı hakemi Ümit Öztürk.

Yarın hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar hangi maçlar var?

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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