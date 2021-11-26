Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta 26 Kasım Cuma maç saatleri!
Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de 14. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. İşte tüm detaylar...
Bugün kimin maçı var, bugün bu akşam maç var mı soruları fotbolseverler tarafından her hafta araştırılıyor. Bugün hangi maçlar var? Bugün maç kaçta, bugün kimin maçı var veya bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını Süper Lig 14. hafta maçları dolayısıyla bir hayli sorgulanıyor. İşte 27 Kasım 2021 Cuma günü akşam oynanacak maç listesi…
Bugü hani maçlar var?
Bugün oynanacak maçlar hangileri? 20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı hakemi Erkan Özdamar, 20.00 Medipol Başakşehir-Altay maçı hakemi Ümit Öztürk.
Yarın hangi maçlar var?
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar hangi maçlar var?
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan