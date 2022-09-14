Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?
14 Eylül Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda maçlar oynanacak. Futbolseverler bu sebeple bu akşam oynanacak maçları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi
A Grubu
22.00 Rangers-Napoli Exxen
E Grubu
19.45 Milan-Denamo Zagreb CBC Sport, Exxen, TV 8,5
22.00 Chelsea-Salzburg Exxen
F Grubu
19.45 Shakhtar-Celtic Exxen
22.00 Real Madrid-RB Leipzig
G Grubu
22.00 Manchester City-B.Dortmund CBC Sport, Exxen
22.00 Kopenhag-SevillaExxen
H Grubu
22.00 Juventus-BenficaExxen, TV 8,5
22.00 Maccabi Haifa-PSG Exxen
Ziraat Türkiye Kupası
14.30 Fatsa Bld-Yomraspor
14.30 Erbaaspor-Gümüşhanespor
14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970
14.30 1954 Kelkit-Dersimspor
14.30 E.Karakoçan FK-Elazığspor
14.30 Karaköprü Bld-Cizre Serhat
14.30 Siirt İÖİ-Yüksekova Bld
14.30 Kilis Bld-Osmaniyespor
15.00 Kalecik FK-Kırıkkale BA
15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestel
15.30 Tepecikspor-Bayrampaşaspor
15.30 Şile Yıldız-Darıca GB
15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor
15.45 Bergama Bld-Karşıyaka A Spor
19.00 Eskişehirspor-Çankaya FK A Spor