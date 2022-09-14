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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?

14 Eylül Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda maçlar oynanacak. Futbolseverler bu sebeple bu akşam oynanacak maçları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:28:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi Türkiye Kupası maçları saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi

A Grubu

22.00 Rangers-Napoli    Exxen

E Grubu

19.45 Milan-Denamo Zagreb      CBC Sport, Exxen, TV 8,5

22.00 Chelsea-Salzburg                Exxen

F Grubu

19.45 Shakhtar-Celtic     Exxen

22.00 Real Madrid-RB Leipzig

G Grubu

22.00 Manchester City-B.Dortmund       CBC Sport, Exxen

22.00 Kopenhag-SevillaExxen

H Grubu

22.00 Juventus-BenficaExxen, TV 8,5

22.00 Maccabi Haifa-PSG                             Exxen

Ziraat Türkiye Kupası

14.30 Fatsa Bld-Yomraspor        

14.30 Erbaaspor-Gümüşhanespor          

14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970   

14.30 1954 Kelkit-Dersimspor

14.30 E.Karakoçan FK-Elazığspor

14.30 Karaköprü Bld-Cizre Serhat

14.30 Siirt İÖİ-Yüksekova Bld

14.30 Kilis Bld-Osmaniyespor    

15.00 Kalecik FK-Kırıkkale BA

15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestel

15.30 Tepecikspor-Bayrampaşaspor

15.30 Şile Yıldız-Darıca GB

15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor

15.45 Bergama Bld-Karşıyaka     A Spor

19.00 Eskişehirspor-Çankaya FK               A Spor

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