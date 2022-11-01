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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte gruplar tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün oynanacak mücadeleleri araştırıyor. Peki, bu akşam kimlerin hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 08:29:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanında sona gelindi. Bu akşam A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynanacak. 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G ve H grupları tamamlanacak.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu

23.00 Liverpool-NApoliExxen, CBC Sport

23.00 Ranger-Ajax          Exxen

Şampiyonlar Ligi B Grubu

20.45 Porto-Atletico Madrid       Exxen, CBC Sport, Tv 8,5

20.45. Beyern Leverkusen-Club Brugge                Exxen

Şampiyonlar Ligi C Grubu

23.00 Bayern Münih-Inter           Exxen, TV 8,5

23.00 Viktoria Plzen-Barcelona  Exxen

Şampiyonlar Ligi D Grubu

23.00 Sporting CP-Eintracht Frankfurt    Exxen

23.00 Marsilya-Tottenham          Exxen

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