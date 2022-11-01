Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-2 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarla birlikte gruplar tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün oynanacak mücadeleleri araştırıyor. Peki, bu akşam kimlerin hangi takımların maçları var?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanında sona gelindi. Bu akşam A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynanacak. 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G ve H grupları tamamlanacak.
Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu
23.00 Liverpool-NApoliExxen, CBC Sport
23.00 Ranger-Ajax Exxen
Şampiyonlar Ligi B Grubu
20.45 Porto-Atletico Madrid Exxen, CBC Sport, Tv 8,5
20.45. Beyern Leverkusen-Club Brugge Exxen
Şampiyonlar Ligi C Grubu
23.00 Bayern Münih-Inter Exxen, TV 8,5
23.00 Viktoria Plzen-Barcelona Exxen
Şampiyonlar Ligi D Grubu
23.00 Sporting CP-Eintracht Frankfurt Exxen
23.00 Marsilya-Tottenham Exxen