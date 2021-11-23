Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
23 Kasım Salı hangi maçlar oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta maçları 23 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler bugünün programını araştırmaya başladı. Peki, bugün maçlar hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Futbolseverler bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya) Exxen
20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere) Exxen ve CBC Sport
23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz) Exxen ve CBC Sport
23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya) Exxen
23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya) Exxen
23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya) Exxen
23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya) Exxen
23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya) Exxen