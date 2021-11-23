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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

23 Kasım Salı hangi maçlar oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta maçları 23 Kasım Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler bugünün programını araştırmaya başladı. Peki, bugün maçlar hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:47:00 - 2021-11-23 09:50:40
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Futbolseverler bugün oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)              Exxen

20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)             Exxen ve CBC Sport

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)                   Exxen ve CBC Sport

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)                   Exxen

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)                           Exxen

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)         Exxen

23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)      Exxen

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)        Exxen 

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